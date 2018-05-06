مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:22 06/05/2018 حدث بتاريخ: 16:36 06/05/2018

افاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الاحد ان فلسطينيين اثنين قتلا واصيب اخر بنيران الجيش الاسرائيلي قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل شرق خان يونس في جنوب القطاع.

من جهته اكد الجيش الاسرائيلي ان فلسطينيين قتلا اثناء محاولتهما التسلل الى اسرائيل من قطاع غزة الاحد.

وقال اشرف القدرة في بيان "استشهد مواطنان واصيب اخر بجراح بالغة الخطورة بنيران قوات الاحتلال شرق خان يونس" مبينا انهم نقلوا الى مستشفى "غزة الاوروبي" في خان يونس.

واوضح ان القتيلين هما "بهاء عبد الرحمن قديح (23 عاما) ومحمد خالد ابو ريدة (20 عاما) اضافة الى مصاب اخر في حالة بالغة الخطورة".

وكانت حصيلة سابقة اوردتها وزارة الصحة الفلسطينية اشارت الى مقتل فلسطيني واصابة اخر.

وذكر شهود عيان ان عددا من الشبان تجمعوا بعد ظهر الاحد واقترب عدد منهم من السياج الحدودي عندما تعرضوا لاطلاق النار مباشرة من القناصة الاسرائيليين.

في القدس اعلن الجيش الاسرائيلي ان قواته "أطلقت النار على ثلاثة مشتبه بهم حاولوا التسلل الى اسرائيل من جنوب قطاع غزة والحاق ضرر بالبنى التحتية الامنية" ما ادى الى مقتل اثنين منهم.

وكان اصيب في مواجهات الجمعة الماضية نحو الف فلسطيني غالبيتهم بالغاز المسيل للدموع.

ويتجمع فلسطينيون من قطاع غزة منذ 30 آذار/مارس (يوم الارض) بالالاف قرب الحدود مع اسرائيل خصوصا ايام الجمعة للمطالبة بحقهم في العودة الى اراضيهم التي طردوا منها او غادروها عند تأسيس اسرائيل في 1948.