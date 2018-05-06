سلاح الجو العراقي يغير مجددا على تنظيم داعش في سوريا

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:05 06/05/2018 حدث بتاريخ: 12:06 06/05/2018

وجه سلاح الجو العراقي الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين، ضربة جوية ضد موقع لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأعلن البيان أنه "بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة" وجه "أبطال القوة الجوية العراقية ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية".

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي الأمني العراقي العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس أن "الضربة كانت موفقة ونفذتها طائرات أف-16 عند الساعة 08,40 صباحا (05,40 ت غ)، واستهدفت موقعا كان يعقد فيه اجتماع لقادة من تنظيم داعش" في جنوب الدشيسة.

وتقع الدشيشة في منطقة صحراوية من محافظة الحسكة، حيث تشن قوات سوريا الديموقراطية عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقبل أسبوع، أشار العبادي في مؤتمر صحافي إلى أنه سيواصل ضرباته ضد تنظيم الدولة الإسلامية خارج الحدود العراقية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكدت السلطات العراقية مقتل 36 عنصرا بينهم قياديون في تنظيم الدولة الإسلامية في غارة شنها سلاح الجو العراقي نفذتها طائرتان من طراز "أف- 16" في منطقة حجين الواقعة في منطقة دير الزور.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في كانون الاول/ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة بعد إعلان "النصر" عقب استعادة آخر مدينة كانوا يحتلونها.

لكن بحسب خبراء، لا يزال مسلحون اسلاميون متطرفون كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابىء داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.