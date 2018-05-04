اصابة عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص الجيش الاسرائيلي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:07 04/05/2018 حدث بتاريخ: 19:07 04/05/2018

اصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجنود الاسرائيليين في قطاع غزة في يوم الجمعة السادس من "مسيرة العودة" التي شهدت تجمع آلالاف قرب الحد الفاصل بين القطاع واسرائيل، بحسب ما افادت السلطات الصحية في غزة.

واصيب الفلسطينيون برصاص اطلقه جنود من الطرف الاخر من الحدود او بغاز مسيل للدموع، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وفي الاجمال عولج 69 منهم في المستشفى و101 في المكان.

ووسط اعمدة دخان كثيف منبعث من حرق اطارات سيارات تجمع آلاف الاشخاص مجددا شرق مدينة غزة على طول الحد الفاصل مع اسرائيل، بحسب مراسلي فرانس برس. وكما حدث في ايام الجمعة السابقة نظمت ايضا تظاهرات في قطاع غزة ونقاط حدودية اخرى.

وقالت شفا ابو قادوس (28 عاما) انها تأتي كل جمعة للمشاركة في الاحتجاجات.

واضافت "سنعود الى ديارنا اليوم او غدا (...) لست خائفة، الموت واحد".

ويتجمع فلسطينيون من قطاع غزة منذ 30 آذار/مارس (يوم الارض) بالالاف قرب الحدود مع اسرائيل خصوصا يوم الجمعة للمطالبة بحقهم في العودة الى اراضيهم التي طردوا منها او غادروها عند قيام اسرائيل في 1948.

وتهدف "مسيرة العودة" ايضا الى التنديد بالحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات.

وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان الذي وصل الى منطقة تبعد نحو أربعمئة متر عن الحدود الاسرائيلية شرق مدينة غزة "ماضون في مسيرة العودة وكسر الحصار الاسرائيلي، الاحتلال ليس له الا ان يرحل عن أرضنا".

وتوقع رضوان "مشاركة كبيرة من أبناء شعبنا في مسيرة 14 أيار/مايو"، ذكرى "النكبة"، معتبرا أنه "يوم مفصلي لا شك سيكون محطة مهمة مع الاحتلال الصهيوني".

وأضاف "ما بعد 14 ايار/مايو ليس كما قبله".

ويبقى معظم المتظاهرين على مسافة من الحاجز الحدودي مع اسرائيل الذي يحرسه جنود مدججون بالسلاح. ويتحدى بعضهم الخطر ويقترب من الحاجز لرمي الحجارة ومقذوفات باتجاه الجنود او يحاولون العبور عنوة.

ومنذ 30 آذار/مارس 2018 قتل 49 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي واصيب المئات. ولم يصب اي اسرائيلي في المقابل.

وطلب الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اجراء تحقيق مستقل في استخدام مفرط للقوة من الجيش الاسرائيلي.

ويقول الجيش ان المتظاهرين تحركهم حماس التي تحكم القطاع وان جنوده لا يطلقون الرصاص الحي الا عند الضرورة وبعد استنفاد الاساليب غير المميتة في الدفاع عن النفس وعن المدنيين الاسرائيليين في الجوار.