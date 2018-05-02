لبنان.. شائعات ما قبل الصمت الانتخابي

تجري الانتخابات النيابية في لبنان يوم 6 مايو القادم

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:58 02/05/2018 حدث بتاريخ: 23:53 02/05/2018

قبل أيام على إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، سرت شائعات عن وقوع إشكالات واشتباكات في عدد من المناطق اللبنانية، بين مناصرين لأحزاب متنافسة.

ومن الشائعات مجهولة المصدر، تم تداول صور وفيديو وأخبار عن إشكال حصل في جبل لبنان بين مناصري حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، وبين مناصرين لحزب التوحيد العربي التابع للوزير السابق وئام وهاب، تخلله إطلاق نار.

وسارع الجيش اللبناني، الذي أكد قائده العماد جوزيف عون، أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات أمنية خلال العملية الانتخابية، إلى نفي هذه الأخبار في بيان رسمي، صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش.

وقال البيان: "إن ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عن حصول إطلاق نار من أسلحة حربية، ووقوع اشتباكات مسلحة في إحدى المناطق اللبنانية، هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

من جهة أخرى، تم تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي نُسب لقوى الأمن الداخلي، تحدث عن منع اللاجئين السوريين والفلسطينيين من التجول يوم الانتخابات بشكل تام، حرصا على سلامة العملية الديمقراطية، وهو ما نفته قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أنها بصدد إصدار بلاغ يتضمن الإجراءات والتدابير المتخذة خلال هذه الفترة.

كذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الأعلام الإيرانية على صخرة الروشة في بيروت، تحت عنوان "العاصمة الرابعة لنا"، وهو ما أثار جدلا واسعا بين مستخدمي هذه المواقع.

ويستمر التراشق الكلامي وتبادل الاتهامات بين المرشحين على أعلى المستويات في المهرجانات الخطابية والشعبية التي تسبق مرحلة الصمت الانتخابي، والتي تبدأ قبل 48 ساعة من الانتخابات المقررة يوم الأحد القادم.