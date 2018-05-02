مصادر: مسلحون يقبلون اتفاقا للانسحاب من جيب قرب حمص بسوريا

صورة أرشيفية.. مسلحون يقبلون اتفاقا للانسحاب من جيب قرب حمص بسوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:34 02/05/2018 حدث بتاريخ: 20:34 02/05/2018

قال الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية ومسؤول في المعارضة السورية المسلحة إن المسلحين قبلوا اتفاقا مع الحكومة يوم الأربعاء للخروج من جيب قرب مدينة حمص.

وقال الإعلام الحربي للجماعة التي تقاتل دعما لدمشق ”التوصل لاتفاق بين الجيش السوري من جهة والمجموعات المسلحة في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي من جهة أخرى برعاية روسية يقضي بخروج المجموعات المسلحة من المنطقة“.

ويضم الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة بلدات الحولة والرستن وتلبيسة وقرى حولها ويقع على طريق سريع رئيسي بين مدينتي حمص وحماة.

وقال المسؤول في المعارضة المسلحة إن المسلحين والمدنيين الذين يرفضون عودة حكم الدولة سيتم نقلهم إلى مناطق خاضعة للمعارضة في الشمال قرب الحدود التركية بدءا من يوم السبت.