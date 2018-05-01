السعودية تدعم المغرب في قطع علاقاته مع إيران

الخارجية السعودية تؤيد قطع المغرب لعلاقاتها مع إيران

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:32 01/05/2018 حدث بتاريخ: 23:32 01/05/2018

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، وقوف المملكة إلى جانب المملكة المغربية، في كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ووحدة أراضيها.

وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية، من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية، التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو"، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله: "إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران وستغلق سفارتها في طهران، وستطرد السفير الإيراني في الرباط، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو.