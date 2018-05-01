عباس يفضح الإخوان.. مرسي عرض قطعة من سيناء

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:59 01/05/2018 حدث بتاريخ: 17:59 01/05/2018

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أجهض مخططا للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، المنتمي للإخوان، بتوطين جزء من الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية في إطار مشروع "دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة".

وقال عباس في كلمة أمام المجلس الوطني الفلسطيني، الاثنين، إنه تلقى عرضا من مرسي أثناء فترة رئاسته التي استمرت لعام تقريبا، بالحصول على قطعة أرض من سيناء ليعيش عليها الفلسطينيون.

وتابع: "في أيام مرسي عرض علينا إعطاءنا قطعة من سيناء لشعبنا لكي يعيش هناك في مشروع اسمه إيغور آيلاند".

واعتبر عباس أن هذا المشروع "تصفوي للقضية الفلسطينية، وأنا قلت هذا الكلام بصراحة لمرسي".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن حركة حماس أبدت موافقتها على مشروع "الدولة ذات الحدود المؤقتة" ككل.

وعزل مرسي في 3 يوليو 2013 على خلفية احتجاجات كبيرة على حكمه، وصدر ضده حكمان نهائيان بالسجن في قضيتين ويحاكم في قضايا أخرى مرتبطة بجماعة الإخوان التي تصنفها القاهرة جماعة إرهابية.