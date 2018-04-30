السعودية: محاكمة معتمرين عربيين إسرائيليين بتهم بينها التجسس لصالح الموساد

محاكمة معتمرين عربيين إسرائيليين بتهم بينها التجسس لصالح الموساد

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:24 30/04/2018 حدث بتاريخ: 20:24 30/04/2018

ذكرت صحيفتا "عكاظ" و"الرياض" السعوديتان، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت الاثنين محاكمة معتمرين اثنين من عرب إسرائيل بتهم بينها التجسس لصالح جهاز الموساد، والتخطيط للقيام بهجوم خلال موسم الحج.

بدأت السعودية الاثنين محاكمة معتمرين اثنين من عرب إسرائيل بتهم بينها التجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي والتخطيط للقيام بهجوم خلال موسم الحج، بحسب صحيفتي "عكاظ" و"الرياض".

وبحسب لائحة الاتهام، التي جاءت من مصدر حضر أولى جلسات المحاكمة، يحمل المتهمان وهما من عرب إسرائيل جواز سفر دولة عربية، وقد قدما إلى المملكة ضمن حملة لأداء العمرة.

واتهمت النيابة العامة السعودية الشخصين بالتعاون "مع جهاز الموساد الإسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه"، وبالتخطيط "للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج".

كما أنها اتهمت أحدهما بالتواصل مع أحد أفراد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، وإفصاحه عن "تعاطفه" مع التنظيم. كما اتهمت الشخص ذاته بالادعاء بأنه "المهدي المنتظر"، وبتعاطي "الحبوب المحظورة".

وقالت صحيفتا "عكاظ" و"الرياض" إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت الاثنين محاكمتهما على خلفية هذه التهم. ولم يتضح من لائحة الاتهام ومن مقالي الصحيفتين تاريخ توقيف المتهمين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما) صرح في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية إن للإسرائيليين الحق في أن تكون لهم أرضهم، معتبرا أنه إذا تحقق السلام "فستكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي".

يذكر أن عدد عرب إسرائيل يقدر بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.