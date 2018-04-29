مقتل فلسطيني واعتقال آخر على الحدود مع غزة

أفراد من الجيش الإسرائيلي.

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:30 30/04/2018 حدث بتاريخ: 23:51 29/04/2018

أعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني واعتقال آخر، الأحد، بزعم أنهما كانا يحاولان التسلل إلى إسرائيل انطلاقا من جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن جنودا رصدوا فلسطينيين يحاولان التسلل إلى إسرائيل وإلحاق أضرار بالسياج، الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة، فأطلقوا النار وقتلوا أحدهما فيما اعتقل الثاني.

ومنذ أواخر مارس، تشهد المنطقة الحدودية مواجهات في إطار "مسيرة العودة"، أسفرت عن مقتل أكثر من أربعين فلسطينيا بالرصاص الإسرائيلي.

وبدأت التظاهرات في 30 مارس الماضي، الذي يوافق يوم الأرض، على أن تستمر حتى 15 من مايو المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.

وتطالب المسيرة بعودة الفلسطينيين لمنازلهم، التي هٌجروا منها في حرب عام 1948، وباتت حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية، وتمثل وأيضا احتجاجا على الأوضاع المتردية في القطاع، من جراء 12 عاما من الحصار الإسرائيلي.