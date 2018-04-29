قوات تدعمها واشنطن تقول إنها استعادت قرى من القوات الحكومية السورية
قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الأحد إنها طردت القوات الحكومية السورية من عدة قرى بمناطق غنية بالنفط إلى الشرق من نهر الفرات قرب الحدود مع العراق كانت سيطرت عليها في وقت سابق.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية في بيان ”كانت قوات النظام السوري قد دخلت 4 قرى في ريف دير الزور وأعلنت سيطرتها عليها، إلا أن قواتنا شنت هجوما معاكسا واستعادت القرى الأربعة من قبضة النظام وطردته بعيدا“.