قوات تدعمها واشنطن تقول إنها استعادت قرى من القوات الحكومية السورية

صورة أرشيفية لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:34 29/04/2018 حدث بتاريخ: 20:34 29/04/2018

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الأحد إنها طردت القوات الحكومية السورية من عدة قرى بمناطق غنية بالنفط إلى الشرق من نهر الفرات قرب الحدود مع العراق كانت سيطرت عليها في وقت سابق.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية في بيان ”كانت قوات النظام السوري قد دخلت 4 قرى في ريف دير الزور وأعلنت سيطرتها عليها، إلا أن قواتنا شنت هجوما معاكسا واستعادت القرى الأربعة من قبضة النظام وطردته بعيدا“.