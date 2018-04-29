غرق 15 مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الجزائر

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:48 29/04/2018 حدث بتاريخ: 17:54 29/04/2018

قال مسؤول في خفر السواحل إن 15 مهاجرا أفريقيا على الأقل غرقوا اليوم الأحد عندما انقلب قاربهم قبالة ساحل الجزائر لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن رجال خفر السواحل وسلطات الحماية المدنية أنقذوا 19 شخصا من أصل 34 كانوا على متن القارب.

وقال المسؤول لمحطة النهار التلفزيونية إن القارب غرق قبالة ساحل أوران وهي مدينة تقع على بعد نحو 450 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة مشيرا إلى أن القارب أبحر من المغرب.

ولم تتوفر تفاصيل عن جنسية المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية هذا الشهر إن البلاد تعاني من تدفق مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد أن اتخذت أوروبا إجراءات جعلت انطلاق القوارب من ليبيا ودول أخرى أكثر صعوبة.