المرصد السوري: معارك دامية بين النظام والتحالف العربي الكردي في شرق سوريا

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:40 29/04/2018 حدث بتاريخ: 16:53 29/04/2018

اندلعت معارك الاحد في شرق سوريا بين النظام وقوات سوريا الديموقراطية، تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن، ما ادى الى مقتل ستة من عناصر هذه المجموعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتجري المعارك في محافظة دير الزور الغنية بالنفط وسبق ان سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية الذي طرد من غالبية المناطق التي كان يسيطر عليها.

وشهدت هذه المحافظة سباقا بين قوات النظام مدعومة من روسيا وقوات سوريا الديموقراطية التي يدعمها تحالف دولي تقوده واشنطن.

وتسيطر قوات النظام حاليا على مدينة دير الزور وكامل الضفة الغربية لنهر الفرات في حين تنتشر قوات سوريا الديموقراطية على ضفته الشرقية.

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية إن "وحدات من قواتنا المسلحة تتمكن من تحرير أربع قرى شرق نهر الفرات وهي (الجنينة ـ الجيعة ـ شمرة الحصان ـ حويقة المعيشية) التي كانت تحت سيطرة ما يسمى قوات سورية الديموقراطية".

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "هدف النظام هو حماية مدينة دير الزور عبر صد مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية الموجودين على الضفة قبالة المدينة".

وفي شباط/فبراير، قتل نحو مئة من المقاتلين الموالين للنظام في ضربات للتحالف الدولي في منطقة دير الزور.

واكدت واشنطن ان هذه الغارات كانت لصد هجوم لقوات موالية للنظام استهدفت مقرا لقوات سوريا الديموقراطية.

وفي ايلول/سبتمبر 2017 اتهمت قوات سوريا الديموقراطية روسيا بقصف موقع لها ما اسفر عن مقتل احد مقاتليها واصابة اخرين.