مغادرة 655 فلسطينيا لقطاع غزة في اليوم الأول من فتح معبر رفح

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:39 29/04/2018 حدث بتاريخ: 12:52 29/04/2018

أفادت إدارة معبر رفح البري الفلسطينية اليوم الأحد بأن ست حافلات تقل 655 فلسطينيا غادرت قطاع غزة في اليوم الاول من فتح معبر رفح أمس السبت .

وقالت الإدارة ، في بيان صحفي بثه موقع (فلسطين اليوم) ، إن 19 فلسطينيا عادوا إلى القطاع عبر بوابة المعبر البري.

وتواصل السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين استثنائيا، لليوم الثاني على التوالي .

وكان كمال الخطيب مندوب السفارة الفلسطينية في القاهرة ومختار (رئيس)الجالية الفلسطينية أفاد بفتح السلطات المصرية معبر رفح لمدة ثلاثة أيام متصلة تبدأ من السبت وحتى غد الاثنين.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت يوم الخميس الماضي بإدخال جثة الناشط الفلسطيني فادى البطش من حركة حماس عبر معبر رفح.

وكان مجهولون قد قتلوا البطش في ماليزيا يوم السبت قبل الماضي.

يشار إلى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري إلى أجل غير مسمى، عقب العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء منذ نحو خمسة أعوام تقريبا، ولا يتم فتح المعبر إلا استثنائيا فقط لدخول المرضي والطلاب والحجاج أيضا على فترات متباعدة.