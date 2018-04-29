محكمة مصرية تؤيد الاعدام لستة متهمين دينوا باقتحام مركز شرطة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:15 29/04/2018 حدث بتاريخ: 12:15 29/04/2018

أيدت محكمة النقض المصرية حكم الاعدام شنقا في حق ستة متهمين دينوا باقتحام مركز شرطة والقتل العمد في القضية المعروفة اعلاميا بـ"احداث مطاي"، حسبما نشرت صحيفة "الاهرام" الحكومية الأحد.

وخففت المحكمة حكم الاعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما) في حق ثلاثة متهمين، كما ايدت معاقبة 59 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما) في القضية ذاتها.

وكانت محكمة جنايات المنيا اصدرت احكامها على المدانين في السابع من آب/اغسطس 2017.

وقضت المحكمة ببراءة 47 متهما في القضية، وفقا للصحيفة.

وتعود احداث القضية، التي وقعت في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، الى آب/اغسطس 2013 حين اندلعت اعمال عنف تلت فض اعتصام مؤيدي الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده.

وتم تصنيف جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية" من قبل السلطات المصرية في نهاية العام نفسه.

وأوردت "الاهرام" أن النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم "اشتراكهم في تجمهر مسلح أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وارتكابهم لجرائم قتل والشروع في قتل" ضباط شرطة.