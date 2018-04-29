الجيش اللبناني: إسرائيل "خطفت" مواطنة من على الحدود في شبعا

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:10 29/04/2018 حدث بتاريخ: 11:19 29/04/2018

قال الجيش اللبناني في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن دورية حدودية إسرائيلية احتجزت لبنانية في منطقة شبعا واقتادتها عبر الحدود.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28 أبريل الساعة 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتضم منطقة شبعا جزءا صغيرا متنازعا عليه تعتبره إسرائيل جزءا من مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا منذ حرب 1967 فيما يقول لبنان إنه جزء من أراضيه.

وهناك قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكان آخر صراع مباشر في المنطقة قد دار في 2006 وكان حربا قصيرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله بسبب دور الجماعة في الحرب الأهلية السورية التي اكتسبت منها مزيدا من الخبرة وتزايدت ترسانتها. ويقاتل حزب الله مع قوات الحكومة السورية في تحالف مدعوم من إيران.

وقال بيان الجيش اللبناني "اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخطف مع قوات الأمم المتحدة في لبنان".

وقال متحدث ياسم الجيش الإسرائيلي "أنا على دراية بهذا التقرير وليس لدي ما أصرح به لكم في الوقت الراهن".