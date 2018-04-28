حكم نهائي بإعدام 6 أدينوا في أحداث عنف بمصر

محكمة النقض المصرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:04 28/04/2018 حدث بتاريخ: 16:04 28/04/2018

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت يوم السبت بإعدام ستة متهمين أدينوا في قضية تتعلق بأحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في العاصمة ومحافظة الجيزة المجاورة عام 2013.

وأضافت المصادر أن المحكمة، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، خففت حكم محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة متهمين آخرين إلى السجن المؤبد وأيدت معاقبة 59 متهما بالسجن المؤبد وبرأت ساحة 47 متهما من أحكام بالسجن المؤبد والسجن عشر سنوات.

وقال مصدر إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر طعن اثنين من المتهمين وسقوط حق أربعة في الطعن وعدم قبول طعني اثنين لم يستوفيا الشروط الشكلية ومن ثم تبقى أحكام الحبس الصادرة ضدهم قائمة ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وأحكام محكمة النقض نهائية وباتة. ويلزم لتنفيذ حكم الإعدام موافقة رئيس الدولة.

ونسبت السلطات للمتهمين اقتحام مركز شرطة مطاي وإشعال النار فيه والاستيلاء على أسلحة نارية وذخائر كانت بداخله.

وشملت الاتهامات التي وجهت إليهم أيضا قتل نائب مأمور مركز الشرطة، وهو ضابط برتبة عميد، والشروع في قتل ضابط برتبة ملازم أول وشرطي بالمباحث وإطلاق الرصاص على باقي رجال الشرطة والموظفين المدنيين في المركز وتخريبه وإتلاف سيارات خاصة حوله.

وقالت السلطات إن المتهمين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيدين لها.

وكان المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة قد قتلوا في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 15 أغسطس آب 2013 كما قتل عدد من رجال الأمن.

وفضت السلطات الاعتصامين بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.