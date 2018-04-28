بيان: قوات الأمن اليمنية تقتل قياديا كبيرا في داعش

صورة أرشيفية لراية تنظيم داعش

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:16 28/04/2018 حدث بتاريخ: 13:16 28/04/2018

قالت قوات الأمن اليمنية إنها قتلت قياديا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية خلال تبادل لإطلاق النار بمدينة عدن في جنوب البلاد يوم السبت.

كان القتيل صالح ناصر فضل الباخشي يلقب بأمير ولاية عدن في فرع التنظيم المتشدد في اليمن الذي قتل المئات وأغلبهم من أفراد الأمن بجنوب البلاد في تفجيرات وإطلاق نار على مدى سنوات.

وجاء في بيان لشرطة عدن على موقع فيسبوك أن قوات مكافحة الإرهاب حاصرت مبنى تحصن فيه الباخشي الذي رفض هو وعناصر أخرى في التنظيم تسليم أنفسهم.

وأسفر تبادل إطلاق النار أيضا عن مقتل جندي من قوات مكافحة الإرهاب كما قتل الباخشي الذي أصدرت شرطة عدن بيانها مرفقا بصورة لجثته وهي ملطخة بالدماء.

وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وأصبح للتنظيم المتشدد موطئ قدم في اليمن في أواخر عام 2014 مع سقوط البلاد في براثن الحرب الأهلية بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا مما أحدث فراغا أمنيا ودفع تحالفا تقوده السعودية للتدخل.