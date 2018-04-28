مقتل عشرات المتمردين الحوثيين من بينهم قياديين في غارة على صنعاء

مؤيدون للمتمردين الحوثيين يتظاهرون في صنعاء احتجاجا على مقتل صالح علي صماد المسؤول السياسي الرفيع في التمرد في غارة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:19 28/04/2018 حدث بتاريخ: 12:20 28/04/2018

قُتل عشرات المتمردين الحوثيين من بينهم قياديين اثنين في غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء مساء الجمعة بحسب ما أوردت وسائل إعلام السبت.

وأشارت قناة العربية الى مقتل 38 شخصا في الغارة التي استهدفت مبنى لوزارة الداخلية يسيطر عليه المتمردون.

بينما أوردت قناة الاخبارية السعودية الرسمية ان قياديين اثنين على الاقل بين القتلى. في المقابل أكدت مصادر من المتمردين حصول الغارة لكن دون اعطاء حصيلة.

ويأتي الاعلان عن الغارة في اليوم الذي من المقرر ان يتم فيه تشييع صالح علي الصماد رئيس "المجلس السياسي" السلطة العليا في التمرد الحوثي في صنعاء بعد مقتله في 19 نيسان/ابريل الحالي في غارة اعلن التحالف العربي مسؤوليته عنها في الحديدة (غرب).

وافادت العربية ان التجمع الذي استهدف الجمعة بالغارة كان بهدف التحضير لمراسم التشييع.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في اذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وفي الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 آذار/مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران.