السعودية تعلن اسقاط صاروخ أطلق من اليمن

مدينة الرياض

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:11 27/04/2018 حدث بتاريخ: 18:13 27/04/2018

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية الجمعة صاروخا أطلقه المتمردون اليمنيون بعد أيام على مقتل القيادي صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي للمتمردين الحوثيين في اليمن في غارة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله ان الحوثيين اطلقوا الصاروخ باتجاه مدينة نجران، وان قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراضه.

واعلن المالكي انه نتج عن اعتراض الصاروخ تناثر شظايا على الأحياء السكنية الا انه لم يسجل أية إصابات أو اضرار.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا ينفذ ضربات في اليمن منذ 2015 ضد الحوثيين ودعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومساحات كبيرة في شمال اليمن وميناء الحديدة الرئيسي على الساحل الغربي للبلاد.

وأكدت المملكة الاربعاء إنها قتلت الصماد في غارة على العاصمة اليمنية في 19 نيسان/ابريل.

ويشيع المتمردون الصماد في جنازة شعبية السبت.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري في اذار/مارس 2015 الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوأ في العالم حاليا. ويواجه اليمن حاليا خطر المجاعة.

وفرضت قوات التحالف حصارا تاما على الموانئ اليمنية في وقت سابق هذا العام ردا على هجمات صاروخية. وتم رفع الحصار جزئيا لكن الوصول إلى الدولة الفقيرة لا يزال يخضع لقيود.

في آذار/مارس قتل عامل مصري في هجوم صاروخي للمتمردين على السعودية.

وتتهم المملكة ايران بدعم المتمردين بالسلاح الأمر الذي تنفيه طهران.