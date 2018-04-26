مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران جندت 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا
قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يوم الخميس إن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق.
وأضاف داني دانون لمجلس الأمن الدولي وهو يرفع خريطة أن إيران أنشأت قاعدة تدريب قرب دمشق.
وقال ”ما تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران المركزي للحشد والتجنيد في سوريا. هناك ما يفوق 80 ألف مسلح شيعي في سوريا تحت السيطرة الإيرانية. في هذه القاعدة التي تبعد ما يزيد قليلا عن خمسة أميال عن دمشق يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة“.