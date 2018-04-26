مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران جندت 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:31 26/04/2018 حدث بتاريخ: 19:37 26/04/2018

قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يوم الخميس إن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق.

وأضاف داني دانون لمجلس الأمن الدولي وهو يرفع خريطة أن إيران أنشأت قاعدة تدريب قرب دمشق.

وقال ”ما تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران المركزي للحشد والتجنيد في سوريا. هناك ما يفوق 80 ألف مسلح شيعي في سوريا تحت السيطرة الإيرانية. في هذه القاعدة التي تبعد ما يزيد قليلا عن خمسة أميال عن دمشق يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة“.