حفتر يعود إلى بنغازي الخميس بعد علاجه في باريس

القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:37 25/04/2018 حدث بتاريخ: 21:38 25/04/2018

قال متحدث باسم قوات الجيش الوطني التي يقودها القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر يوم الأربعاء إن حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي يوم الخميس بعدما قضى ما قالت مصادر مطلعة إنها فترة علاج في باريس.

كان حفتر في باريس في جولة خارجية قبل نحو أسبوعين وقال متحدث باسمه إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.

وقالت مصادر ليبية ومصرية لرويترز إن حفتر سافر من باريس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين من مصر الداعم الرئيسي له.

ولطالما اعتبر حفتر (75 عاما) منافسا محتملا على السلطة على المستوى الوطني وأثارت الأنباء حول حالته الصحية تكهنات واسعة في ليبيا.

وقال ممثل للجيش الوطني الليبي إن حفتر سيشارك عند عودته في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة وهي حملة عسكرية بدأها في 2014 لطرد المتشددين الإسلاميين من بنغازي.

وأعلن حفتر النصر في يوليو تموز 2017 برغم استمرار اشتباكات متفرقة حتى أواخر العام الماضي.