البابا فرنسيس يدعو زعماء مسيحيين بالشرق الأوسط إلى قمة من أجل السلام

البابا فرنسيس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:06 25/04/2018 حدث بتاريخ: 19:06 25/04/2018

قال الفاتيكان يوم الأربعاء إن البابا فرنسيس دعا زعماء كل الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط للانضمام إليه في اجتماع في إيطاليا في يوليو تموز لبحث كيف يمكن تقديم المساعدة في إحلال السلام في المنطقة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في السابع من يوليو تموز في مدينة باري المطلة على البحر الأدرياتي والتي وقع عليها الاختيار لأنها تضم رفات القديس نيكولاس وهو شخصية مبجلة لدى فروع المسيحية في الشرق والغرب.

ويحظى القديس نيكولاس، الذي عاش قبل نحو 1700 عام فيما أصبح الآن تركيا، بالتبجيل في كنائس أورثوذكسية في دول بالشرق الأوسط مثل سوريا والعراق ومصر ولبنان.

ويوقره أيضا المسيحيون الأورثوذكس في روسيا، حليفة سوريا في حربها الأهلية.

وقال الفاتيكان إن اللقاء سيكون ”اجتماعا مسكونيا من أجل السلام“ حيث سيناقش الزعماء الدينيون ”الوضع المأساوي في الشرق الأوسط الذي يعاني منه الكثير من الإخوة والأخوات في الدين“.