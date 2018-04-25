وفاة صحافي فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:49 25/04/2018 حدث بتاريخ: 17:50 25/04/2018

توفي صحافي فلسطيني الاربعاء متاثرا بجروح اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي قبل نحو اسبوعين شرق جباليا في شمال قطاع غزة، علما بانه كان يعالج في مستشفى اسرائيلي وفق ما اعلنت وزارة الصحة وعائلة الصحافي.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان "استشهد الصحافي احمد ابو حسين (25 عاما) متاثرا باصابته في 13 ابريل/نيسان الجاري حيث كان يعالج في مستشفى داخل الخط الاخضر (اسرائيل)"، فيما اكدت العائلة نبأ الوفاة وقال شقيقه "نجري الترتيبات لنقل الجثمان الى غزة لتشييعه".

ونقل الصحافي احمد ابو حسين في 19 نيسان للعلاج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله ولكن بعد تدهور حالته نقل الى مستشفى شيبا في تل هشومير بقضاء تل ابيب.

وهو الصحافي الفلسطيني الثاني الذي يقتل برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات "مسيرة العودة" قرب الحدود في جنوب القطاع.

وقتل الصحافي ياسر مرتجى برصاص قناص اسرائيلي في السادس من نيسان/ابريل وكان يرتدي سترة كُتب عليها "برس" (صحافة)، ما ادى الى توجيه انتقادات لاسرائيل.

وبذلك، يرتفع الى 41 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات الفلسطينية في اطار "مسيرة العودة" التي بدأت في 30 آذار/مارس الماضي.