السعودية تعلن اكمال طرح جديد من الصكوك الاسلامية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:06 24/04/2018 حدث بتاريخ: 18:12 24/04/2018

اعلنت وزارة المالية السعودية الثلاثاء انها اكملت طرحا جديدا من الصكوك الاسلامية بقيمة 1,3 مليار دولار، وذلك في اطار سعي المملكة لتغطية العجز في موازنتها العامة بسبب انخفاض اسعار النفط.

وطرح الصكوك هذا هو الثاني العام الحالي بعد استكمال الطرح الاول الشهر الماضي، بقيمة 4,8 مليار دولار.

وكانت المملكة جمعت الاسبوع الماضي مبلغ 11 مليار دولار في بيع السندات.

واعلنت الرياض الشهر الماضي موافقة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، على إعادة تمويل قرض دولي مجمّع بقيمة 10 مليارات دولار وزيادة حجمه 6 مليار دولار.

ومنذ تدهور اسعار النفط عامي 2014 سجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وتتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام، بحسب أرقام رسمية.

وحصلت الرياض على عشرات مليارات الدولارات من الديون من أسواق محلية ودولية ومن خلال السعي لقروض وإصدار صكوك اسلامية وسندات خزينة تقليدية.

وقد سحبت السلطات اكثر من 245 مليار دولار من احتياطها المالي منذ نهاية 2014 لتغطية العجز.