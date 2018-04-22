تمرين اردني اميركي على مكافحة اسلحة الدمار الشامل

جنديان اثناء التمرين في منطقة الزرقاء شمال عمان الاحد في 22 ابريل 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:27 22/04/2018 حدث بتاريخ: 18:27 22/04/2018

اجرت قوات اردنية واميركية الاحد تمرينا مشتركا في شمال شرق عمان حول سبل مكافحة اسلحة الدمار الشامل في اطار مناورات "الاسد المتأهب 2018" التي انطلقت الاسبوع الماضي بمشاركة 3500 جندي اميركي.

وجرى التمرين الذي استمر نحو ساعة في الكلية العسكرية في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) واشتمل على استطلاع مبنى ومركبة تضمان مواد مشعة ومختبر بيولوجي كيميائي.

وقال الرائد في الجيش الاردني احمد العماوي مسؤول التمرين للصحافيين ان "التمرين في مجال اسلحة الدمار الشامل واشتمل على موضوعين رئيسين الاول هو مكافحة تهريب مادة مشعة والثاني هو كيفية التعامل مع المواد الخطرة الحساسة من خلال التعامل مع مختبر بيولوجي كيميائي".

واضاف ان التمرين "جرى على مرحلتين وبتخطيط دقيق وتنفيذ محكم".

من جانبها، قالت اللفتنانت جانيت بيوكانان من الجيش الاميركي ان "التمرين اظهر القدرات الاردنية والاميركية في العمل معا والاستجابة لحادث اشعاعي بيولوجي كيميائي ونووي".

بدوره،قال المايجور انجيلو ألفاريز من قوات المارينز ان "أهمية مثل هذه التمارين تكمن في القدرة على زيادة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن لكي نكون قادرين على العمل معاً في مثل هذا النوع من الحوادث".

وحول ما اذا كان للتمرين علاقة بالاحداث الجارية حاليا في سوريا، اجاب ان "هذا التمرين تم التخطيط له منذ عدة اشهر لذا، لا علاقة له بما يحصل من حولنا".

ومن جانب آخر، قال الجيش الاردني في بيان انه في اطار مناورات "الاسد المتأهب" تم تنفيذ تمرين اقتحام جوي من قبل كتيبة اردنية بمشاركة قوات المارينز في إحدى ميادين التدريب في منطقة القويرة في محافظة العقبة (300 كلم جنوب عمان).

واوضح البيان ان "التمرين بدأ بقيام القوات المشاركة بعمليات النقل الاستراتيجي باستخدام الطائرات العمودية والقيام بعملية اقتحام جوي تلاها محاكاةٍ لهجوم على قرية حدودية تسيطر عليها جماعة خارجة عن القانون".

واضاف ان "التمرين تضمن استخدام مختلف أنواع الأسلحة (...) وعمليات هجومية ودفاعية والقتال في المناطق المبنية حيث تم التعامل مع العناصر الخارجة عن القانون وتطهير القرية".

وبدأت مناورات "الاسد المتأهب" الاحد الماضي بين الجيشين الاردني والاميركي وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 3500 جندي اميركي وتتخللها عمليات "مكافحة الارهاب" و"فرض النظام" و"حماية المنشآت".

ويعتبر الاردن حليفا اساسيا لواشنطن في المنطقة حيث تقود منذ عام 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.