سلاح الجو السوري والروسي يقصفان بعشرات الغارات أحياء جنوب دمشق

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:11 22/04/2018 حدث بتاريخ: 13:12 22/04/2018

قصف سلاح الجو السوري والروسي اليوم الاحد بعشرات الغارات أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق وسط اشتباكات هي الاعنف منذ بدء الحملة قبل ثلاثة ايام .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" شنت الطائرات الحربية عشرات الغارات منذ منتصف ليل امس وصباح اليوم الأحد على مواقع المسلحين في أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن " .

وأضافت أن "اشتباكات عنيفة جداً تجري بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة بالقرب من بلدية اليرموك في مخيم فلسطين، وسط رمايات مدفعية وصاروخية وجوية مكثفة ينفذها الجيش على نقاط المسلحين في محاور القدم والحجر الأسود ودوار فلسطين جنوب العاصمة" .

وحسب المصادر ، قصفت مدفعية الجيش وراجمات الصواريخ مئات القذائف المدفعية والصاروخية .

وبدأت القوات الحكومية مساء يوم الخميس الماضي عملية عسكرية للسيطرة على أحياء التضامن والحجر الاسود ومخيم اليرموك الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة وفصائل أخرى من المعارضة السورية .