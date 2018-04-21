تونس تعيد فتح قنصليتها في العاصمة الليبية

القنصلية التونسية في العاصمة الليبية طرابلس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:20 21/04/2018 حدث بتاريخ: 16:14 21/04/2018

قالت وزارة الخارجية الليبية يوم السبت إن تونس أعادت فتح قنصليتها في طرابلس لتكون بذلك أحدث بعثة دبلوماسية تعود إلى العاصمة.

وأغلقت معظم السفارات في طرابلس أبوابها عام 2014 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل المتناحرة لكن بعضها عاد للعمل عند تولي حكومة مدعومة من الأمم المتحدة السلطة في عام 2016.

وقالت الخارجية الليبية إن القنصلية التونسية استأنفت العمل بعد محادثات بين البلدين. وأحجمت وزارة الخارجية التونسية عن التعليق لكن مصدرا دبلوماسيا أكد صحة هذا النبأ.

وأوقفت تونس عمل بعثتها عام 2015 بعد خطف عشرة من العاملين بها.

وعلى مدى الأسابيع الماضية أرسلت سفارات غربية دبلوماسييها للإقامة في طرابلس لفترات أطول مع تحسن الوضع الأمني لكن قليلا منهم يقيم بصفة دائمة.

ومن بين السفارات القليلة التي تعمل في طرابلس سفارتا إيطاليا وتركيا فضلا عن بعثة الأمم المتحدة.

وتدير طرابلس من الناحية الرسمية حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لكن المدينة في الواقع تحت سيطرة مجموعة من الفصائل المسلحة.

وانتهت اشتباكات الشوارع بين الفصائل المتنافسة إلا أن سقوط عدة صواريخ على مطار طرابلس الأسبوع الماضي أعاد إلى الأذهان مخاطر الوضع الأمني المضطرب.

وتسعى الأمم المتحدة للوساطة لتشكيل حكومة وطنية وإنهاء الشقاق بين الحكومة في طرابلس وحكومة منافسة لها في شرق البلاد في إطار صراع في البلد المنتج للنفط منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.