البنتاجون: سوريا قادرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل

صورة من تلفزيون لرجل يتم رشه بالماء بعد هجوم مزعوم بسلاح كيماوي في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا في صورة بتاريخ الثامن من ابريل 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:04 19/04/2018 حدث بتاريخ: 21:04 19/04/2018

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن الحكومة السورية لا تزال تملك القدرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل رغم عدم وجود مؤشرات على أنها تستعد لشن مثل هذه الهجمات.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي المدير بهيئة الأركان ”يحتفظون بقدرة متبقية. ربما منتشرة بمواقع مختلفة في أنحاء البلاد“.

وأضاف ”ستكون لديهم القدرة على شن هجمات محدودة في المستقبل وأنا لا استبعد ذلك. لكن وهم يفكرون في آليات شن تلك الهجمات عليهم الشعور بالقلق والخوف من أننا نتابعهم ولدينا القدرة على مهاجمتهم مجددا إذا لزم الأمر“.