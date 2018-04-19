احكام بالسجن واسقاط الجنسية عن 24 بحرينيا

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:07 19/04/2018 حدث بتاريخ: 14:20 19/04/2018

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن واسقاط الجنسية عن 24 مواطنا، بعد ادانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب ما افاد الخميس مصدر قضائي بحريني.

وقال المصدر ان المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن المؤبد على 10 من المتهمين، والسجن 10 سنوات على 10 آخرين، بالاضافة الى السجن لخمس سنوات ل 3 متهمين اخرين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام.

كما أمرت المحكمة باسقاط الجنسية عن المدانين جميعا.

وكانت السلطات البحرينية قررت الاربعاء ايضا احالة سبعة مواطنين بحرينيين من الشيعة الى المحاكمة بتهمة "تفجير انبوب نفط يربط البحرين والسعودية" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وستبدأ اول جلسات المحاكمة في شهر ايار/مايو المقبل.

وكانت البحرين اتهمت ايران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الامر الذي نفته طهران.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت احكاما بالاعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. والى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث اخبار كاذبة".

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين باسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.

والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفف من القيود المفروضة على بيع الاسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.