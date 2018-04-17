مندوب اليمن: لا يمكن مكافأة الانقلابيين على جرائمهم

مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:13 17/04/2018 حدث بتاريخ: 20:13 17/04/2018

وصف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، إيران بالدولة الراعية للإرهاب، والساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.

واتهم اليماني في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، النظام الإيراني بمواصلة سياسة التدخل في شؤون اليمن ودول المنطقة.

وأشار اليماني إلى أن مجلس الأمن قد فشل في الضغط على إيران.

وأكد على أن الحوثييين قد رفضوا منذ البداية إجراءات بناء الثقة، وبأنه "لا يمكن مكافأة الانقلابيين على جرائمهم".

وأضاف اليماني: "مستعدون للعمل مع المبعوث الدولي وفق المرجعيات الدولية والمبادرة الخليجية".

وكان مبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن، مارتن جريفيث، قد أكد أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أنه يعتزم أن يعرض على المجلس، إطار عمل لإجراء مفاوضات خلال شهرين من أجل إنهاء الصراع في اليمن، بحسب ما نقلت "رويترز".