العاهل المغربي يعود إلى بلاده بعد غياب طويل

العاهل المغربي الملك محمد السادس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:00 17/04/2018 حدث بتاريخ: 19:00 17/04/2018

عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى بلاده مساء الاثنين وفق ما أكد مصدر من محيطه لوكالة فرانس برس وذلك بعد غياب طويل في فرنسا حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وافادت وسائل اعلام مغربية ان الطائرة الخاصة للملك هبطت في الدار البيضاء (غرب) العاصمة الاقتصادية للبلاد مضيفة انه ينتظر ان يشارك في انشطة رسمية في مدينة فاس (شمال) اعتبارا من الثلاثاء.

وكان الملك خضع لعملية جراحية في باريس في 26 شباط/فبراير. وافاد بيان للاطباء المعالجين انذاك ان العاهل المغربي"سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة اوصى بها الاطباء المعالجون". وتابع البيان ان فحوصات طبية كشفت "وجود عدم انتظام في ايقاع نبض القلب" وقد عولجت هذه المشكلة.

ويقوم العاهل المغربي (54 سنة) بزيارات متكررة الى فرنسا حيث يملك قصرا، وسبق أن أجريت له عملية أخرى في ايلول/سبتمبر الماضي في احد مستشفيات باريس حيث تم استئصال ورم حميد من احدى عينيه.

وأثار غياب الملك شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات لدى بعض الأوساط الدبلوماسية، كما أثارت صوره الخاصة التي نشرت على موقع فيسبوك خلال تلك الفترة اهتمام وسائل الإعلام المغربية.

لكن أول ظهور رسمي للعاهل المغربي يعود إلى 10 نيسان/أبريل عندما استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاليزيه في باريس.

وجاء ذلك غداة لقاء جمعه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال عشاء غير رسمي، كما اظهرت صورة التقطت للرجال الثلاثة نشرها الحريري.

وكان منتظرا أن يزور بعد ذلك المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التاسعة والعشرين الأحد الماضي، لكنه أناب عنه شقيقه الأمير مولاي رشيد.

من جانب آخر، اشارت وسائل اعلام مغربية انه ينتظر ان يشارك الملك في قمة المناخ في العاصمة الكونغولية برازافيل في 23 نيسان/أبريل.