وفد من حماس يتوجه الى القاهرة لبحث تطورات الوضع الفلسطيني مع مصر

عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:53 17/04/2018 حدث بتاريخ: 15:57 17/04/2018

توجه وفد يضم قادة من حركة حماس في قطاع غزة والخارج الثلاثاء الى القاهرة لبحث تطورات الوضع الفلسطيني مع السلطات المصرية بحسب مسؤولين في الحركة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران في تصريح نشره على صفحته على تويتر "في طريقنا الى القاهرة لعقد لقاءات مع الجانب المصري حول مختلف تطورات القضية الفلسطينية، مصالح شعبنا وحقوقه هي الهدف في كل تحركاتنا".

واكد مسؤول في الحركة في غزة، فضل عدم الكشف عن هويته، مغادرة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة خليل الحية الى مصر عبر معبر رفح.

واكد ايضا ان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري سيصل الثلاثاء الى القاهرة.

وفي تغريدته التالية قال بدران "شعبنا هو صاحب السيادة الحصرية وليس من حق احد ان يكون وصيا عليه، ومن حقه هو فقط ان يختار قيادته السياسية وان يحدد برنامج مقاومة الاحتلال وآليات تحقيق آماله وطموحاته في التحرير والعودة".

تأتي هذه الزيارة في حين يشهد القطاع أعنف موجة احتجاجات وصدامات مع اسرائيل منذ حرب 2104 بدأت في "يوم الأرض" في 30 آذار/مارس. ومذاك، قتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من الفين برصاص الجيش الاسرائيلي.

وأعلن أن حركة الاحتجاج التي أطلق عليها اسم "مسيرة العودة" ستستمر ستة أسابيع حتى ذكرى النكبة، للمطالبة "بحق العودة" لنحو 700 الف فلسطيني طردوا من اراضيهم او غادروها خلال الحرب التي تلت اعلان قيام اسرائيل في 14 ايار/مايو 1948.

كما تاتي في حين يشهد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، حالة من الجمود اثر خلافات حول "تمكين" حكومة الوفاق من تسلم كامل المسؤولية في قطاع غزة.

وتتبادل الحركتان الاتهامات حول التعطيل في حين يعاني قطاع غزة وعدد سكانه نحو مليوني نسمة، من مضاعفات حصار إسرائيلي مشدد منذ عشر سنوات.