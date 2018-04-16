ماتيس ودانفورد يقدمان إفادة للكونجرس بشأن سوريا يوم الثلاثاء

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:54 16/04/2018 حدث بتاريخ: 21:56 16/04/2018

قال مساعدون في الكونجرس يوم الاثنين إن وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد سيقدمان إفادة بشأن سوريا لمجلسي النواب والشيوخ خلف الأبواب المغلقة بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ويطالب كثير من النواب الأمريكيين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم مزيد من المعلومات عن سياستها حيال سوريا خاصة بعد أن قصفت واشنطن وحلفاؤها البلاد مطلع الأسبوع ردا على ما يشتبه بأنه هجوم بالأسلحة الكيماوية.

وستبدأ إفادة مجلس النواب الساعة 1830 بتوقيت جرينتش فيما تقرر أن تبدأ جلسة الإفادة أمام مجلس الشيوخ الساعة 2030 بتوقيت جرينتش.