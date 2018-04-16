محكمة مصرية تطلب اعادة النظر في قرار ادراج 299 شخصا في قوائم الارهاب

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:03 16/04/2018 حدث بتاريخ: 20:03 16/04/2018

ألغت محكمة النقض المصرية الاثنين ادراج اسماء 299 شخصا ضمن قوائم الكيانات الارهابية وقضت باعادة النظر في القرار، حسبما قال محام.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت العام الماضي بادراج اسماء المتهمين ضمن القضية المعروفة بتنظيم "ولاية سيناء".

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية والمسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وقال خالد المصري محامي 23 متهما في القضية لفرانس برس إن "المحكمة اوصت بقبول الطعون من الجميع".

وأضاف ان "غالبية المتهمين المدرجة اسماؤهم محبوسين بالفعل".

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في شباط/فبراير الماضي وأسفرت حتى الان عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين و22 جنديا على الأقل.