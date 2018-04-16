موسكو تتعهد بـ"عدم التدخل" في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:41 16/04/2018 حدث بتاريخ: 12:44 16/04/2018

تعهدت موسكو الاثنين بعدم التدخل في عمل البعثة التي أوفدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للتحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام استهدف مدينة دوما قرب دمشق.

وأفادت السفارة الروسية في لاهاي على "تويتر" أن "روسيا تؤكد التزامها ضمان سلامة وأمن البعثة ولن تتدخل في عملها".

ونددت ايضا بالولايات المتحدة قائلة ان الضربات التي نفذتها واشنطن وباريس ولندن على ثلاث منشآت في سوريا هدفها "تقويض مصداقية" عمل البعثة.

وياتي ذلك فيما بدأ اجتماع طارىء لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي الاثنين في جلسة مغلقة لبحث الهجوم المفترض على دوما في 7 نيسان/ابريل والذي اوقع 40 قتيلا بحسب مسعفين واطباء محليين.

وتضم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية 192 عضوا لكن اجتماع الاثنين يشمل اعضاء المجلس التنفيذي الـ41 ودعا اليها رئيسه الحالي سفير بنغلادش شيخ محمد بلال "لبحث الاستخدام المفترض لاسلحة كيميائية" في سوريا.