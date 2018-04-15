انطلاق تدريبات "الأسد المتأهب" بمشاركة قوات أرنية وأمريكية

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:22 15/04/2018 حدث بتاريخ: 18:23 15/04/2018

انطلقت اليوم الأحد في الاردن تدريبات الأسد المتأهب" لعام 2018 وتنفذه القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بالاشتراك مع القوات المركزية الأمريكية.

وتنفذ القوات المسلحة الأردنية التدريبات بمختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية بالإضافة الى العديد من المشاركين من المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجانب الأمريكي الذي يشارك بقوة عسكرية يزيد عددها عن 3500 من منتسبي القوات المركزية المشتركة.

وتستمر التدريبات حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري على مساحات واسعة من الدولة الأردنية، وسيتم تنفيذ تمرين يحاكي التعامل مع سيناريو حادث هجوم كيماوي على المدنيين كما حدث منذ أيام في سورية.

وتهدف تدريبات الأسد المتأهب" الى التدريب على عمليات مكافحة الإرهاب والإرهاب الالكتروني وعمليات أمن الحدود وعمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية وإدارة الأزمات وعمليات المعلومات والشئون العامة والعمليات النفسية والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات البحث والانقاذ وحماية المنشآت الحيوية.