هيلي: القوات الأمريكية لن تغادر سوريا حتى تتحقق الأهداف

نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:08 15/04/2018 حدث بتاريخ: 18:08 15/04/2018

قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يوم الأحد إن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.

وفي حديث مع فوكس نيوز يوم الأحد ذكرت هيلي ثلاثة أهداف للولايات المتحدة وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.

وقالت ”هدفنا أن تعود القوات الأمريكية للوطن لكننا لن نسحبها إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور“.