هيلي: القوات الأمريكية لن تغادر سوريا حتى تتحقق الأهداف
قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يوم الأحد إن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.
وفي حديث مع فوكس نيوز يوم الأحد ذكرت هيلي ثلاثة أهداف للولايات المتحدة وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.
وقالت ”هدفنا أن تعود القوات الأمريكية للوطن لكننا لن نسحبها إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور“.