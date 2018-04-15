تنظيم داعش يتبنى هجوما على الجيش المصري في سيناء

دورية للجيش المصري في سيناء

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:36 15/04/2018 حدث بتاريخ: 16:37 15/04/2018

أعلن تنظيم الدولة الاسلامية في بيان الأحد تبنيه الهجوم الذي استهدف الجيش المصري فجر السبت في وسط سيناء، وأسفر عن مقتل ثمانية من جنوده بحسب ما قال الجيش.

وقالت وكالة اعماق التابعة للتنظيم الجهادي "شنّ انغماسيان صباح امس (السبت) هجوما على معسكر الجيش المصري بمنطقة القسيمة وسط سيناء حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها اسلحة رشاشة وقنابل يدوية وأدى الهجوم إلى مقتل 7 ضباط ونحو 15 عنصرا واصابة اكثر من 20 آخرين وانتهى بتفجير الانغماسيين لحزاميهما الناسفين".

وكان الجيش المصري أعلن السبت أن متطرفين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام معسكر للجيش في وسط سيناء في هجوم اسفر عن مقتل ثمانية جنود وجميع المهاجمين البالغ عددهم 14 اسلاميا.

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في شباط/فبراير الماضي وأسفرت حتى الان عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين و22 جنديا على الأقل.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.