العراق: الضربات الجوية الغربية على سوريا قد تمنح الإرهاب فرصة للتمدد

صورة أرشيفية لوزارة الخارجية العراقية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:52 14/04/2018 حدث بتاريخ: 14:52 14/04/2018

قالت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت إن الضربات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا قد تمنح الإرهاب ”فرصة للتمدد“ في المنطقة.

ووصفت الوزارة في بيان هذه الضربات بأنها ”أمر خطير جدا“.

وقال البيان ”عملا كهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد أن تم دحره في العراق وتراجع كثيرا في سوريا“.

ودعت الوزارة القادة العرب لمناقشة الوضع في سوريا خلال قمة تعقد في المملكة العربية السعودية يوم الأحد.