ماي: الهجوم الصاروخي على سوريا كان "صائبا وقانونيا"

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:16 14/04/2018 حدث بتاريخ: 14:16 14/04/2018

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم السبت إن إصدار أمر بشن ضربات صاروخية على سوريا يوم السبت كان صائبا وقانونيا بعد هجوم كيماوي استهدف مدنيين في مدينة دوما.

وأضافت ماي أن الهدف هو ردع السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا وتوصيل رسالة للعالم الأوسع بأن استخدام مثل هذه الأسلحة غير مقبول.

وقالت ”اللجوء لعمل عسكري مع أقرب حلفائنا كان صائبا وقانونيا للحيلولة دون مزيد من المعاناة البشرية من خلال إضعاف قدرات الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري“.

وأضافت أنها ستلقي كلمة بهذا الشأن أمام البرلمان يوم الاثنين.

وقالت ماي إن معلومات من المخابرات ومصادر متاحة للجميع تشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في دوما يوم السبت الماضي.

وأضافت ”تشير معلومات مخابراتية موثوق بها إلى أن مسؤولي الجيش السوري نسقوا ما يبدو أنه استخدام لغاز الكلور في دوما في السابع من أبريل (نيسان). لم يكن بوسع أي طرف آخر أن ينفذ هذا الهجوم“.

وقالت ”المعارضة (السورية) لا تستخدم طائرات هليكوبتر ولا براميل متفجرة“.