مقتل 8 من أفراد الجيش المصري و14 متشددا في هجوم على معسكر بوسط سيناء

صورة أرشيفية لجنود في الجيش المصري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:37 14/04/2018 حدث بتاريخ: 13:42 14/04/2018

قال الجيش المصري في بيان يوم السبت لإن ثمانية من أفراد القوات المسلحة قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون يوم السبت عندما هاجمت ”مجموعة من العناصر الإرهابية“ أحد معسكرات الجيش في وسط شبه جزيرة سيناء.

وأضاف البيان أن القوات تعاملت مع المهاجمين وقتلتهم جميعا وعددهم 14 بينهم أربعة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

وذكر البيان أن القوات المسلحة ”أحبطت عملية إرهابية كبرى“ استخدمت فيها ”العناصر الإرهابية“ بنادق آلية ورشاشات وقذائف (آر.بي.جي) وأحزمة ناسفة.