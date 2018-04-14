مقتل 8 من أفراد الجيش المصري و14 متشددا في هجوم على معسكر بوسط سيناء
قال الجيش المصري في بيان يوم السبت لإن ثمانية من أفراد القوات المسلحة قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون يوم السبت عندما هاجمت ”مجموعة من العناصر الإرهابية“ أحد معسكرات الجيش في وسط شبه جزيرة سيناء.
وأضاف البيان أن القوات تعاملت مع المهاجمين وقتلتهم جميعا وعددهم 14 بينهم أربعة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.
وذكر البيان أن القوات المسلحة ”أحبطت عملية إرهابية كبرى“ استخدمت فيها ”العناصر الإرهابية“ بنادق آلية ورشاشات وقذائف (آر.بي.جي) وأحزمة ناسفة.