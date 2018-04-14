المشير حفتر يتلقى العلاج في فرنسا

المسماري في مؤتمر صحافي في بنغازي في 11 مارس 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:59 14/04/2018 حدث بتاريخ: 12:59 14/04/2018

يتلقى الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر العلاج حاليا في احد مستشفيات باريس، كما اعلن متحدث باسمه السبت مؤكدا تقارير اعلامية.

وقال العميد احمد المسماري انه "خلال برنامج يتضمن زيارة عدة دول، شعر المشير حفتر انه مريض وانتقل الى مستشفى في باريس لاجراء فحوصات طبية عادية" دون مزيد من التفاصيل حول صحة المشير او تاريخ دخوله المستشفى.

وكتب في موقع تويتر ان حفتر (75 عاما) "سيعود الى ليبيا في غضون أيام قليلة لمواصلة الحرب ضد الارهاب".

وتنتشر معلومات متضاربة منذ بداية الأسبوع حول الحالة الصحية للمشير حفتر الذي قالت وسائل اعلام ليبية انه اصيب بسكتة دماغية او ازمة قلبية.

وكان المسماري ومسؤولون آخرون قد نفوا اول الامر دخول حفتر المستشفى.

وقال المتحدث الثلاثاء ان "كل الاخبار عن صحة المشير خاطئة فهو يتمتع بصحة ممتازة".

ولم يظهر المشير علنا هذا الاسبوع ولم تنشر اي صور له ما ادى الى انتشار الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما اعلنت وسائل اعلام ليبية واجنبية الجمعة عن وفاة المشير رغم النفي المتكرر للمتحدث باسمه واقاربه.

من جهته، نفى مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ضمنا هذه المعلومات قائلا انه ناقش الجمعة مع المشير "الوضع العام في ليبيا واخر التطورات السياسية في هذا البلد" وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على موقع تويتر.

من جهته، قال احد اقارب حفتر لوكالة فرانس برس مشترطا عدم ذكر اسمه ان المشير "على ما يرام سيعود الى ليبيا في نهاية هذا الاسبوع".

وليبيا غارقة في ازمة سياسية غير مسبوقة في ظل انعدام الامن بشكل مزمن.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي، ومقرها طرابلس، حكومة موازية تمارس السلطة في شرق البلاد بدعم من المشير حفتر.

والمشير قائد "الجيش الوطني الليبي" العدو اللدود للاسلاميين في ليبيا، ويتهمه خصومه بانه يرغب في اقامة نظام عسكري جديد في ليبيا.

يذكر ان "الجيش الوطني الليبي" تمكن العام 2017 من الحاق الهزيمة بالجماعات الجهادية التي استولت على بنغازي عام 2014، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.