موسكو: 100 صاروخ لم تسقط قتيلا واحدا في سوريا

روسيا قالت إن أكثر من 100 صاروخ أطلقت على سوريا فجر السبت

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:05 14/04/2018 حدث بتاريخ: 12:05 14/04/2018

أكد الجيش الروسي عدم وجود أي قتلى بين المدنيين أو العسكريين، في الضربات الغربية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، فجر السبت.

وقال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي: "بحسب المعلومات الأولية، ليس هناك أية ضحية في صفوف المدنيين أو الجيش الروسي".

وقال رئيس غرفة العمليات إن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من أصل 103 صواريخ "كروز"، أطلقت خلال الضربة الغربية.

وأضاف رودسكوي : "طورنا منظومة الدفاع الجوي السورية، وسنطورها بشكل أفضل".

كما قال رودسكوي إن "المواقع التي تم تدميرها في سوريا كانت مدمرة أصلا"، مشيرا إلى أن البيانات الروسية تؤكد "عدم مشاركة الطيران الفرنسي" في الضربات على سوريا.