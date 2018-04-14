ترامب يعلن عن عملية عسكرية جارية في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 4:49 14/04/2018 حدث بتاريخ: 4:49 14/04/2018

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن ان هناك عملية عسكرية جارية حاليا في سوريا، بمشاركة فرنسا وبريطانيا، لمعاقبة نظام الرئيس بشار الأسد المتهم بشن هجوم كيميائي ضد مدنيين.

وقال ترامب الذي كان يتحدث في البيت الابيض "تجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكر" البلدين. ووعد بأن تأخذ العملية "الوقت الذي يلزم"، منددا بالهجمات الكيميائية "الوحشية" التي شنها النظام السوري.

ومن لندن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انه "ليس هناك من بديل عن استخدام القوة" في سوريا.

وفي وقت كان الرئيس الاميركي يلقي كلمته، تردد دوي انفجارات متتالية في العاصمة السورية وفق ما افادت مراسلة فرانس برس.

ووجه ترامب تحذيرا لايران وروسيا على خلفية صلاتهما بالنظام السوري، داعيا موسكو الى الكف عن "السير في طريق مظلم".

وقال ان روسيا "خانت وعودها" في ما يتعلق باسلحة سوريا الكيميائية.