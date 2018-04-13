لجنة الامم المتحدة للتحقيق تدعو الى "الحفاظ على الادلة" في هجوم دوما

طفل مصاب يتلقى العلاج في مدينة كفر بطنا في الغوطة الشرقية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:44 13/04/2018 حدث بتاريخ: 21:54 13/04/2018

شددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة حول سوريا الجمعة على اهمية "الحفاظ على الادلة" في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما بالغوطة الشرقية.

وقالت اللجنة في بيان "نشدد على وجوب الحاجة الى الحفاظ على الادلة وندعو السلطات المعنية الى التأكد من عدم قيام اي طرف بتشويه المواقع المشتبه بها والشهود والضحايا قبل ان يصل المراقبون والمحققون المستقلون الى المكان".

واللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة تقوم بجمع الادلة على الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال النزاع السوري منذ 2011.

وكانت اول منظمة اممية تتهم نظام الرئيس بشار الاسد بالهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون والذي خلف عشرات القتلى في نيسان/ابريل 2017.

ورحبت اللجنة بارسال محققين تابعين لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا للتحقيق حول الهجوم الكيميائي المفترض في السابع من نيسان/ابريل في دوما، واشادت بتعهد دمشق مساعدة طواقم المنظمة في اتمام مهمتها.

وتقول الدول الغربية ان غاز الكلور استخدم في دوما فيما اشارت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة) الى مقتل اكثر من اربعين شخصا في الهجوم.