اعتراض صاروخ فوق السعودية لليوم الثالث والحوثيون يهددون بتصعيد أكبر

مدينة الرياض

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:28 13/04/2018 حدث بتاريخ: 21:28 13/04/2018

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية لليوم الثالث على التوالي اعتراض صاروخ بالستي أطلق باتجاه المملكة، في وقت هدد المتمردون الحوثيون بتصعيد إضافي في حربهم مع التحالف.

وقال المتحدث بإسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء الجمعة إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة، معقل الحوثيين، باتجاه السعودية.

وأضاف ان قوات الدفاع الجوي السعودية تمكنت من اعتراضه في اجواء جازان في جنوب المملكة، وقد نتج من ذلك "تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية"، إلا انه لم تسجل أي "حالة ضرر أو إصابة".

وكان التحالف أعلن الخميس ان القوات السعودية تمكنت من اعتراض صاروخ بالستي اطلق باتجاه المملكة، غداة قيام المتمردين الحوثيين بمهاجمة السعودية بطائرتين من دون طيار وبثلاثة صواريخ بالستية أكد التحالف اعتراضها فوق ثلاث مناطق بينها الرياض.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في اذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وفي الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 آذار/مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف.

وتشكل الهجمات الصاروخية المتواصلة تصعيدا من قبل المتمردين، قبل أيام من استضافة السعودية للقمة العربية ال29 في مدينة الظهران في شرق المملكة.

والجمعة هدد المتمردون بتصعيد اضافي. وقال زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب نقلته قناة "المسيرة" المتحدثة باسم المتمردين انه "كلما استمر العدوان فقدراتنا العسكرية سوف تكبر وتتطور وتتعاظم".

وأضاف ان "انتاج الطائرات المسيرة محلياً هو حق طبيعي لنا وسنعمل على تفعيلها بشكل كبير ونوعي".

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوأ في العالم حاليا.