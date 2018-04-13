غوتيريش يدعو الى تحقيق "مستقل وشفاف" حول مواجهات غزة

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:18 13/04/2018 حدث بتاريخ: 19:22 13/04/2018

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة امام مجلس الامن الدولي الى اجراء "تحقيق مستقل وشفاف" حول احداث العنف في غزة.

وقال خلال اجتماع للمجلس لبحث الوضع في الشرق الاوسط وخصوصا في سوريا "ان اعمال العنف الاخيرة في غزة اوقعت قتلى وجرحى من دون طائل".

واضاف "ادعو الاطراف الى الامتناع عن اي عمل يمكن ان يوقع ضحايا جددا وعن كل اجراء يمكن ان يعرض المدنيين للخطر".

وتابع "ان هذه المأساة تؤكد الطابع الملح لاعادة اطلاق عملية السلام من اجل حل الدولتين الذي سيتيح للفلسطينيين والاسرائيليين العيش في دولتين ديموقراطيتين جنبا الى جنب في سلام وامن داخل حدود معترف بها" من الجميع.

وتجددت المواجهات الجمعة عند الخط الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل اثناء تظاهرة "مسيرة العودة" التي ينظمها الفلسطينيون للاسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد اعمال عنف ادت الى مقتل 33 فلسطينيا في الاسبوعين الاخيرين.