الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه جازان

الدفاع الجوي السعودي يتصدى لصواريخ حوثية- أرشيفية

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:18 12/04/2018 حدث بتاريخ: 23:18 12/04/2018

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن قوات الدفاع الجو السعودي تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان: "أنه وفي تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة من مساء اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وذكر المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على أحد الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان".

وأضاف أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".