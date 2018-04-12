بيان: إيطاليا لن تشارك في أي عمل عسكري في سوريا

رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلوني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:57 12/04/2018 حدث بتاريخ: 19:58 12/04/2018

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي في بيان أن روما لن يكون لها أي دور مباشر في هجوم عسكري قد يشنه الغرب في نهاية المطاف ضد الحكومة السورية، لكنها ستقدم دعما لوجيستيا لحلفائها.

وقال البيان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلوني أجرى اتصالات ”دولية“ عديدة يوم الخميس، منها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأفاد البيان بأن جينتيلوني أبلغ الحلفاء بأن ”إيطاليا لن تشارك في العمليات العسكرية في سوريا...وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي لدعم قوات التحالف وذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة“.