ماتيس: أعتقد أن هجوما كيماويا وقع في سوريا

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:55 12/04/2018 حدث بتاريخ: 18:55 12/04/2018

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للكونجرس يوم الخميس إنه يعتقد أن هجوما كيماويا قد وقع في سوريا وإن الولايات المتحدة تريد وجود مفتشين على الأرض لجمع الأدلة وحذر من أن المهمة تزداد صعوبة مع مرور الوقت.

وقال ماتيس في جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ”أعتقد أن هجوما كيماويا وقع ونحن نبحث عن دليل فعلي“ محذرا من أن أحد شواغله الرئيسية بخصوص أي ضربة عسكرية أمريكية هو منع خروج الحرب في سوريا عن السيطرة.

واتهم ماتيس روسيا بالتواطؤ في احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية برغم اتفاق في 2013 يلزم سوريا بالتخلي عن تلك الترسانة توسطت فيه موسكو.