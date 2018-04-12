ماتيس: أعتقد أن هجوما كيماويا وقع في سوريا
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للكونجرس يوم الخميس إنه يعتقد أن هجوما كيماويا قد وقع في سوريا وإن الولايات المتحدة تريد وجود مفتشين على الأرض لجمع الأدلة وحذر من أن المهمة تزداد صعوبة مع مرور الوقت.
وقال ماتيس في جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ”أعتقد أن هجوما كيماويا وقع ونحن نبحث عن دليل فعلي“ محذرا من أن أحد شواغله الرئيسية بخصوص أي ضربة عسكرية أمريكية هو منع خروج الحرب في سوريا عن السيطرة.
واتهم ماتيس روسيا بالتواطؤ في احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية برغم اتفاق في 2013 يلزم سوريا بالتخلي عن تلك الترسانة توسطت فيه موسكو.